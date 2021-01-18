Кравчук: Перемирия на Донбассе больше нет

Перемирие на Донбассе больше не соблюдается, российский агрессор «начинает действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения». Об этом в комментарии изданию Гордон заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Донбассу Леонид Кравчук.

«Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное — черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора», — сказал Кравчук.

Он напомнил, что на временно оккупированных территориях находятся российские наемники, командиры и оружие. Кравчук говорит, что мы не знаем, когда это оружие может быть задействовано, «но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит».