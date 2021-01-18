В Луганской области за сутки умерли 13 пациентов с COVID-19

За 9 февраля в Луганской области выявлено 36 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли сразу 13 пациентов.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 14339 случаев коронавируса. Умерли от осложнений - 426 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 3409 заболевших COVID-19, при этом госпитализированы 2046 больных, умерли 163 человека, выздоровели 7768 человек.

Больше всего подтвержденных случаев во вторник зарегистрировали в Ивано-Франковской области - 410, в Киеве - 297, в Винницкой - 271, Закарпатской - 238 и Запорожской - 214 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявлен у 1 253 055 человек, из них выздоровели 1 092 376 человек, а умерли от осложнений 23934 человека.