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В Луганской области чиновник ГСЧС присвоил деньги выделенные на жилье подчиненным

Сегодня, 19:27 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из подразделений Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области на присвоении бюджетных денег, выделенных на жилье для сотрудников службы гражданской защиты в районе ООС.

По данным следствия, фигурант, находясь на должности заместителя начальника управления ресурсного обеспечения регионального органа ДСНС, решил воспользоваться программой обеспечения жильем на условиях финансового лизинга.

При этом он искусственно завысил стоимость квартиры, которую планировал приобрести, и предоставил в госучреждения недостоверные сведения от имени оценщика. Таким образом фигурант присвоил более 200 000 гривен государственных целевых средств.

Сейчас должностному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.


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