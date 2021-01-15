В Луганской области снегопад и ветер оставили 1776 домов без электроэнергии

В Луганской области из-за сложных погодных условий повреждены линии электросетей.

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, бригады энергетиков в усиленном режиме ликвидируют последствия обрывов, но сильные порывы ветра не утихают, что может привести к новым отключениям.

По состоянию на 8 утра в Луганской области из-за результате непогоды обесточенными остаются 2 населенных пункта полностью и 5 частично. Без света находятся 1776 потребителей, обесточены 33 ТП (трансформаторных подстанций).

В связи с непогодой помните о безопасности. При падении деревьев или веток, следует немедленно информировать по телефонам в колл-центр 0800300074 или 101.

Не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров - это смертельно опасно.

Организуйте охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал, до приезда оперативно-выездной бригады.