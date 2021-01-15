Через Станицу Луганскую в Украину поставляли сигареты с фабрик российских террористов

Служба безопасности Украины заблокировала несколько схем ввоза и сбыта в Украине контрафактных подакцизных табачных товаров из оккупированного российскими террористами Луганска.

По информации ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, нелегальный канал действовал в Луганской области, где трое местных жителей наладили поставки на мирную территорию Украины контрафактных сигарет, изготовленных на производственных мощностях так называемой «ЛНР».

Фальсификат дельцы переправляли через реку Северский Донец и хранили в нескольких тайниках в лесополосе. Сбывали подделку к сетям розничной торговли по всей стране.

Правоохранители задержали организаторов контрабанды неподалеку Станицы Луганской во время переправки 14 коробок табачных изделий из ОРЛО. Кроме того, на двух «складах» было изъято еще 36 коробок контрафакта более чем на миллион гривень.

По данному факту проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельств сделки и круг лиц, причастных к незаконной деятельности.



