В Попасной малолетние вандалы повредили знак «Я люблю Украину»

В Попасной трое подростков 13-ти и 14-ти лет повредили знак «Я люблю Украину». В результате родителей привлекли к административной ответственности, а с детьми полицейские провели профилактически-воспитательную беседу о недопустимости подобных поступков в будущем.

Как сообщили в пресс-службе полиции, вчера, около 20 часов в полицию Попасной поступило сообщение местного жителя о том, что подростки повредили знак на площади Мира. Одного из них человек догнал, и они вместе ожидают приезда следственно-оперативной группы.

Правоохранители установили, что ученики 7-8 классов около 19 часов пришли на площадь Мира и решили разбить стелу «Я люблю Украину», их действия увидел прохожий и сделал замечание, после чего несовершеннолетние начали бежать.

Одного из правонарушителей человек догнал и вызвал полицию. Двое других находились дома до приезда правоохранителей. Мотивов своего поступка дети объяснить не смогли.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

В Попаснянский городской совет направлен запрос об оценке суммы причиненного ущерба.