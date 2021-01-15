За выходные на Донбассе российские террористы 17 раз обстреливали украинских военных. 2 погибших и 4 раненых

7 февраля, в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Днем ранее - 13 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Новомихайловки, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и прицельный обстрел из снайперского оружия.

В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь.

В Луганской области (район ответственности оперативно-тактической группировки «Север») российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе поселка Золотое-4 из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи поселка Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование украинских позиций минами ПОМ-2.

6 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в пригороде Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков российско-оккупационные войска неоднократно вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции.

От полученных ранений двое защитников - погибли, по жизни третьего борются медики.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенных пунктов Новозвановка и Южное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько прицельных выстрелов по нашим позициям из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащих оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников - удовлетворительное.

Вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2.