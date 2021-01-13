В Луганской области на выходные ожидается снегопад и гололед на дорогах

В Луганской области на выходные ожидается снегопад и гололед на дорогахВчера, 16:39
По всей Украине, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается осложнение погодных условий - мокрый снег и дождь при минусовой температуре.
В Луганской области также ожидается осложнение погодных условий: усиление ветра, понижение температуры. Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.
При планировании своих маршрутов учитывайте прогнозы синоптиков.
Прогноз погоды по Луганской области на 6 - 9 февраля 2021
- 06.02.2021 - Ясно. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.
- 07.02.2021 - переменная облачность. Без осадков. Ветер северной четверти 7-12 м/с. Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.
- 08.02.2021 - Ясно. Снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.
- 09.02.2021 - Ясно. Мокрой снег. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.