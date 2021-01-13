В Луганской области на выходные ожидается снегопад и гололед на дорогах

По всей Украине, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается осложнение погодных условий - мокрый снег и дождь при минусовой температуре.

В Луганской области также ожидается осложнение погодных условий: усиление ветра, понижение температуры. Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем ​​1-6 градусов мороза.

При планировании своих маршрутов учитывайте прогнозы синоптиков.

Прогноз погоды по Луганской области на 6 - 9 февраля 2021