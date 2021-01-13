На реконструкцию Попаснянского водоканала хотят взять кредит в 2,5 млрд гривень для поставок воды на оккупированные территории

На этой неделе в Луганской области работала делегация Посольства Французской Республики в Украине и представители французских компаний, которые определялись с объемами работ по модернизации Попаснянского водоканала.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Подвел итоги мониторинга независимый эксперт Министерства финансов Французской Республики Оливье Фостин: «В течение всего времени пребывания в регионе, у нас было очень плодотворное общение. Я воочию убедился насколько этот проект важен для Луганщины. Французские и украинские техники общались между собой.

На сегодня есть все условия, чтобы подготовить пакет документов для дальнейшего рассмотрения Министерством финансов Франции. Если охарактеризовать проект, его цели и амбиции одним словом - это «эффективность». Эффективность по качеству воды, по экономии энергии на ее производство и поставки, а также сокращение потерь воды. Мои выводы будут одобрительными, если компании подготовят полный пакет документов».

Также французские эксперты отметили высокий профессиональный уровень дискуссии местных специалистов по техническим аспектам реконструкции объекта. Ситуация безопасности в районе проведения работ, по словам представителей делегации, является благоприятной.

На прилегающей территории проводится оперативное и качественное разминирования.

Во время общения с журналистами председатель Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай отметил: «Этот огромный проект - сверхважное событие для всей Луганщины. 18 марта будет принято предварительное решение о финансировании строительства. Сегодня мы собрались во второй раз, после того, как наши французские партнеры провели собственный мониторинг и ознакомили нас с его результатами».

В свою очередь Франсуа Боде (компания «Vinci») и Тибо Бушта (компания «Razel») озвучили главную цель реконструкции водоканала - обеспечить качественной питьевой водой население Луганской области по обе стороны от линии разграничения.

По предварительным оценкам экспертов стоимость проекта составит 70-75 млн евро. Это долгосрочный льготный кредит правительства Франции Украине, который предусматривает обязательным условием выполнение 30% работ украинскими подрядчиками.