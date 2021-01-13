В Луганской области за сутки лабораторно подтверждено 39 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество заболевших диагностировали в городах Лисичанск - 11 Рубежное - 5, Северодонецк - 6, а также Кременском - 3, Меловском - 5, Попаснянском - 4 и Станично-Луганском - районах.

За все время исследований в Луганской области выявлено 14 153 случаев коронавируса.

Из них выздоровели - 12259 (89 за последние сутки); лечатся - 1490 (219 - стационарно, 1271 - амбулаторно).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 404 человека.

В Украине на 5 февраля, по данным Министерства здравоохранения, 1 237 169 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 387 летальных, 1063591 человек выздоровело.

За сутки зафиксировано 4923 новых случая; летальных - 158; осуществлено 43137 тестирований; выздоровели 8185 человек.