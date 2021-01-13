В Донецкой области СБУ разоблачила нелегальную вырубку и сбыт древесины на миллион гривень

Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области незаконную вырубку и сбыт древесины твердых пород из государственного лесного фонда на миллион гривень.

Как сообщили в пресс-службе ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, сделку организовали пятеро жителей Волновахского района.

В течение трех месяцев они незаконно вырубали защитные насаждения возле одного из объектов железнодорожной инфраструктуры.

Заготовленную древесину злоумышленники сбывали местным частным предпринимателям.

Четырех фигурантов правоохранители задержали «на горячем» в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ранее оперативники задокументировали несколько эпизодов незаконной вырубки деревьев.

Во время 12 обысков в помещениях фигурантов дела и по местам порубок обнаружены подготовленные к транспортировке лесоматериалы, специальная техника и транспортные средства злоумышленников, деньги, полученные преступным путем, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас двум злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о наложении ареста на технику и привлечения к ответственности других участников группы.