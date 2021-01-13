В январе налоговые органы Луганской области взяли на учет 253 налогоплательщика

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что на 1 февраля 2021 на учете в налоговых органах ГНС области находятся 110 тыс. 66 плательщиков.

Из них 40 тыс. 888 юридических лиц и 69 тыс. 178 - физических лиц - предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

В ведомстве отметили, в течение января 2021 учтено 253 налогоплательщика. Среди них 50 юридических лиц и 203 физических лиц - предпринимателей.

Количество физических лиц Луганской области, которые зарегистрированы в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов по состоянию на 01.02.2021 составляет 2 млн 204 тыс. 141.

В январе текущего года в нем зарегистрировано 652 физические лица, в том числе 17 иностранных граждан.