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По материалам СБУ будут судить «председателя райсуда» террористической организации «ЛНР»

Вчера, 13:18 citynews.net.ua | Напечатать

По материалам СБУ сообщено о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности представителю оккупационной администрации террористической организации «ЛНР».

По данным предварительного следствия, осенью 2015 луганский адвокат добровольно присоединился к оккупантам и возглавил один из фейковых «районных судов Луганска».

Задокументировано, что злоумышленник способствует оккупационному режиму применяя «правовые нормы» квазиреспублик. В частности, он санкционировал задержание и незаконное лишение свободы граждан Украины, которые выступали против российской вооруженной агрессии и оккупационной администрации.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленника в общегосударственный розыск.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

С 2015 году в Луганской области СБУ сообщила о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины почти 90 «судьям» и «прокурорам» фейковых республики.

В то же время за 2021 год все осужденные по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины организаторы псевдо-референдума и пособники российских оккупантов были отпущены на свободу без реального наказания.


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