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На таможне задержали контрабанду приборов наблюдения для танков

Вчера, 11:56 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 4 февраля, в зону таможенного контроля пункта пропуска «Новые Яриловичи» в направлении въезда в Украину заехал автомобиль, перевозивший пластиковые трубы и топливные баки с контрабандой военного оборудования.

Во время таможенно-пограничного досмотра в грузовом отсеке под пластиковыми трубами было обнаружено 12 оптических приборов военного назначения для танков.

Для сокрытия контрабанды, приборы были спрятаны под древесноволокнистыми и картонными листами имитирующими покрытие автомобиля. Доступ к ним стал возможным только после полной выгрузки товаров.

Как сообщили в пресс-службе таможни, совершение преступления по ст.333 УК. Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, наказывается штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Военные приборы изъяты следственными органами.


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