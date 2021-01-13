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Козак связан с «ЛНР-ДНР» через кипрский офшор с 2014 года — ЦПК

Вчера, 10:40 citynews.net.ua | Напечатать

2 февраля 2021 Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа ОПЗЖ и правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми юридических лиц, где он является бенефициарным владельцем. Эти компании владеют тремя телеканалами — ZIK, NewsOne и 112 Украина.

СМИ тем временем от источников в СБУ и СНБО узнали, что телеканалы Тараса Козака финансировались ростовским ООО «Торговый дом  «Донские угли», которое получает доход от торговли углем на оккупированных территориях ОРДЛО.

Как считают в Центре противодействия коррупции, связь Тараса Козака с террористами «ЛНР / ДНР» и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще с 2014 года.

Об этом пишет исполнительный директор и член правления ГПК Дарья Каленюк в блоге на «Украинской правде».

По ее словам в ЦПК обнаружили, что связь Тараса Козака с террористами «ЛНР / ДНР» и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще в 2014 году.

 

Согласно официальным данным, 16 декабря 2014 ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться из Южной Африки, но в 2016 году «Украинская правда» обнаружила, что на самом деле под видом южноафриканского угля Арида продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь с «ДНР / ЛНР».

Еще 5 ноября 2013 гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на 8000000 долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак.

Тарас Козак отмечает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная от 2015 и заканчивая 2019-м. По данным государственного реестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другого оффшорной компании Тараса Козака — Turul Investments Limited — еще от 2012 года.

Согласно аудиторскими отчетами, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годы 7400000 долларов кредитных средств. Кредит предоставлялся под 2,5% годовых и не был застрахован залоговым имуществом и должен быть возвращен до 6 ноября 2015 года. В то же время Arida Global Limited не вернула заемные средства — кипрский оффшор Тараса Козака списал этот долг.

Таким образом, гонконгская компания Arida Global Limited, которая по данным журналистов поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014–2015 годах получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Тараса Козака.


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 Козак связан с «ЛНР-ДНР» через кипрский офшор с 2014 года — ЦПК