Российские террористы обстреляли Гнутово и Водяное

3 февраля на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.

Два обстрела со стороны российских террористов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области.

В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета.

В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди ВСУ нет.

С начала текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.