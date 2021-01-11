Назначен новый руководитель регионального отделения в Харьковской, Донецкой и Луганской областях

1 февраля в Фонде госимущества начал работу Дмитрий Беспалов - руководитель Регионального отделения по Харьковской, Донецкой и Луганской областям.

Дмитрий Беспалов имеет большой опыт управления инвестиционными компаниями, а также ряд значительных достижений на предыдущих местах работы. Общий опыт работы на руководящих должностях составляет 14 лет.

«Первоочередная задача - наладить эффективную коммуникацию с бизнес-средой, для информирования о возможностях выгодного инвестирования через приватизацию и аренду», - подчеркнул Дмитрий Беспалов.

Он также отметил, что региональным отделением на февраль запланировано проведение 70 прозрачных онлайн-аукционов по аренде и 17 приватизационных аукционов.

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