С 4 февраля за админуслугами жителям Станицы Луганской придется ехать в Счастье

С 4 февраля 2021 года, в связи с изменениями административно-территориального устройства Украины, образованием и реорганизацией районных государственных администраций, отдел административных услуг (ЦНАП) Станично-Луганской райгосадминистрации прекращает свою работу.

Правопреемником Станично-Луганской райгосадминистрации является Счастьенская райгосадминистрация.

В случае возникновения вопросов обращайтесь к правопреемнику Станично-Луганской РДА - Счастьенской РГА.