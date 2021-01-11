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С 4 февраля за админуслугами жителям Станицы Луганской придется ехать в Счастье

Вчера, 15:36 citynews.net.ua | Напечатать

С 4 февраля 2021 года, в связи с изменениями административно-территориального устройства Украины, образованием и реорганизацией районных государственных администраций, отдел административных услуг (ЦНАП) Станично-Луганской райгосадминистрации прекращает свою работу.
Правопреемником Станично-Луганской райгосадминистрации является Счастьенская райгосадминистрация.

В случае возникновения вопросов обращайтесь к правопреемнику Станично-Луганской РДА - Счастьенской РГА.


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