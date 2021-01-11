Санкции против Козака ввели через схемы с поставками угля из оккупированных шахт Донецкой и Луганской областей

Украина ввела санкции против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака (он же владелец телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne) из-за поставок угля из оккупированных Россией территорий Донбасса. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

Сообщается, что в ходе расследования украинские спецслужбы установили использование депутатом схем поставок угля из ОРДЛО. По мнению следствия, это способствует финансированию терроризма.

Такие действия подпадают под Закон № 361-IX «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Как мы сообщали ранее, вчера президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных специальных экономических санкциях против депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака и ряда компаний.

Кроме самого Козака, как физического лица, санкции вводятся против принадлежащих ему компаний: ООО Ариадна ТВ, ООО НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ, ООО ТВ ВЫБОР, ООО Телерадиокомпания 112 ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО НОВОСТИ 24 ЧАСА, ООО Новые коммуникации.