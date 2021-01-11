» » Санкции против Козака ввели через схемы с поставками угля из оккупированных шахт Донецкой и Луганской областей

Санкции против Козака ввели через схемы с поставками угля из оккупированных шахт Донецкой и Луганской областей

Сегодня, 10:28 citynews.net.ua | Напечатать

Украина ввела санкции против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака (он же владелец телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne) из-за поставок угля из оккупированных Россией территорий Донбасса. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

Сообщается, что в ходе расследования украинские спецслужбы установили использование депутатом схем поставок угля из ОРДЛО. По мнению следствия, это способствует финансированию терроризма.

Такие действия подпадают под Закон № 361-IX «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Как мы сообщали ранее, вчера президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о персональных специальных экономических санкциях против депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака и ряда компаний.

Кроме самого Козака, как физического лица, санкции вводятся против принадлежащих ему компаний: ООО Ариадна ТВ, ООО НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ, ООО ТВ ВЫБОР, ООО Телерадиокомпания 112 ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО НОВОСТИ 24 ЧАСА, ООО Новые коммуникации.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:30

В Луганской области СБУ обнаружила два схрона с артиллерийскими снарядами и гранатометными выстрелами

Сегодня, 10:35

В Луганской области 61 новый случай COVID-19 и трое умерших

Сегодня, 10:28

Санкции против Козака ввели через схемы с поставками угля из оккупированных шахт Донецкой и Луганской областей

Сегодня, 10:22

В Луганской области российские террористы обстреливали район Крымского

Сегодня, 10:17

В Луганской области вакцину от коронавируса в феврале получат 6251 человек

Вчера, 23:18

Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и телеканалов NEWSONE, Zik и 112

Вчера, 17:00

В Луганской области закрыли 7 ПТУ и готовятся сокращать дальше

Вчера, 14:27

В Луганской области задержали подозреваемую в нападении на 90-летнего пенсионера

Вчера, 11:45

Зеленский назначил пожизненную стипендию луганскому поэту Василию Голобородько

Вчера, 11:32

Жителям Станицы Луганской для уточнения данных из Реестра избирателей придется ездить в Новоайдар

Вчера, 11:28

В Донецкой области украли почти 1,4 миллиона гривень на реконструкции уличного освещения

Вчера, 10:28

В Луганской области 38 новых случаев COVID-19 и трое умерших

Новости Украины:

Вчера, 14:20

В Николаевской области масштабный пожар в ТЦ Эпицентр - фото

28-01-2021, 13:48

Спасатели предупредили о высшем уровне опасности из-за сильных снегопадов в южных и центральных областях Украины

28-01-2021, 12:50

Одессу засыпало снегом

27-01-2021, 10:10

В Одессе прощаются с актрисой Ириной Токарчук

23-01-2021, 19:57

Адвокату из курортной Затоки Юрию Чередниченко вручено подозрение по факту угроз судье

18-01-2021, 13:16

В Одессе горел отель - 2 человека погибли

18-01-2021, 13:08

В Полтаве перекрыли трассу Киев-Харьков из-за повышения тарифов на газ

15-01-2021, 10:43

В Киеве из-за мороза и снегопада отменили ярмарки

15-01-2021, 10:36

В Одессе откроют 2 пункта обогрева для бездомных граждан

14-01-2021, 10:54

В Киеве коммунальные службы готовятся к снегопадам и морозам

13-01-2021, 13:56

В Одессе неизвестный сообщил о заминировании 26 детских садов, суда и областной прокуратуры

11-01-2021, 15:41

Во Львовской области зафиксировали небольшое  землетрясение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

Санкции против Козака ввели через схемы с поставками угля из оккупированных шахт Донецкой и Луганской областей » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня