» » В Луганской области российские террористы обстреливали район Крымского

В Луганской области российские террористы обстреливали район Крымского

Сегодня, 10:22 citynews.net.ua | Напечатать

2 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь.

Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. 

В районе Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцево - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Павлополя, боевики вели прицельный огонь из автоматического станкового и противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье -  обстрел вел российский снайпер.

Также неподалеку Авдеевки было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Беспилотник врага был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:30

В Луганской области СБУ обнаружила два схрона с артиллерийскими снарядами и гранатометными выстрелами

Сегодня, 10:35

В Луганской области 61 новый случай COVID-19 и трое умерших

Сегодня, 10:28

Санкции против Козака ввели через схемы с поставками угля из оккупированных шахт Донецкой и Луганской областей

Сегодня, 10:22

В Луганской области российские террористы обстреливали район Крымского

Сегодня, 10:17

В Луганской области вакцину от коронавируса в феврале получат 6251 человек

Вчера, 23:18

Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и телеканалов NEWSONE, Zik и 112

Вчера, 17:00

В Луганской области закрыли 7 ПТУ и готовятся сокращать дальше

Вчера, 14:27

В Луганской области задержали подозреваемую в нападении на 90-летнего пенсионера

Вчера, 11:45

Зеленский назначил пожизненную стипендию луганскому поэту Василию Голобородько

Вчера, 11:32

Жителям Станицы Луганской для уточнения данных из Реестра избирателей придется ездить в Новоайдар

Вчера, 11:28

В Донецкой области украли почти 1,4 миллиона гривень на реконструкции уличного освещения

Вчера, 10:28

В Луганской области 38 новых случаев COVID-19 и трое умерших

Новости Украины:

Вчера, 14:20

В Николаевской области масштабный пожар в ТЦ Эпицентр - фото

28-01-2021, 13:48

Спасатели предупредили о высшем уровне опасности из-за сильных снегопадов в южных и центральных областях Украины

28-01-2021, 12:50

Одессу засыпало снегом

27-01-2021, 10:10

В Одессе прощаются с актрисой Ириной Токарчук

23-01-2021, 19:57

Адвокату из курортной Затоки Юрию Чередниченко вручено подозрение по факту угроз судье

18-01-2021, 13:16

В Одессе горел отель - 2 человека погибли

18-01-2021, 13:08

В Полтаве перекрыли трассу Киев-Харьков из-за повышения тарифов на газ

15-01-2021, 10:43

В Киеве из-за мороза и снегопада отменили ярмарки

15-01-2021, 10:36

В Одессе откроют 2 пункта обогрева для бездомных граждан

14-01-2021, 10:54

В Киеве коммунальные службы готовятся к снегопадам и морозам

13-01-2021, 13:56

В Одессе неизвестный сообщил о заминировании 26 детских садов, суда и областной прокуратуры

11-01-2021, 15:41

Во Львовской области зафиксировали небольшое  землетрясение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728



^Наверх

 

В Луганской области российские террористы обстреливали район Крымского » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня