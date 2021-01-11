В Луганской области российские террористы обстреливали район Крымского

2 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь.

Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

В районе Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцево - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Павлополя, боевики вели прицельный огонь из автоматического станкового и противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - обстрел вел российский снайпер.

Также неподалеку Авдеевки было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Беспилотник врага был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.