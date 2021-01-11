Зеленский назначил пожизненную стипендию луганскому поэту Василию Голобородько

Вчера, 1 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ № 42/2021 о назначении двухлетних и пожизненных государственных стипендий известным деятелям культуры и искусства. В этот список также попал луганский поэт и писатель Василий Голобородько.

Назначить пожизненную стипендию Голобородько Василию Ивановичу, 1945 года рождения, писателю, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, говорится в указе.

Василий Голобородько родился в селе Адрианополе на Луганщине. В 1964 году поступил на украинское отделение филологического факультета Киевского университета. 1965 стал студентом Донецкого педагогического института, откуда на начале 1967 года было отчислен по приказу ректора с формулировкой: «за действия несовместимые со званием советского студента».

Эти действия заключались в том, что распространял в Донецком университете среди студентов работу Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация», о чем секретарь Донецкого обкома КПУ доложил в ЦК КПУ в «информации».

После этого работал на шахте и в совхозе в родном селе.

В 2001 году получил высшее образование в Луганском государственном педагогическом университете.

Проживал в Адрианополе, а в 2004 году перебрался в Луганск. После начала российской агрессии в Луганской области в 2014 году стал вынужденным переселенцем. С середины июля 2014 года временно проживает в Доме творчества в г. Ирпень Киевской области.