В Донецкой области украли почти 1,4 миллиона гривень на реконструкции уличного освещения

Служба безопасности Украины разоблачила завладение бюджетными деньгами, которые были выделены на восстановление коммунальной инфраструктуры в Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ СБ Украины в Донецкой и Луганской областях, сделку организовал руководитель местной коммерческой структуры. Согласно заключенному договору предприниматель должен обеспечить реконструкцию уличного освещения в поселке Новолуганское.

Однако, во время выполнения соответствующих работ подрядчики установили более дешевые светильники, чем было предусмотрено подписанным соглашением. При этом в отчетных документах коммерсант в 20 раз завысил стоимость оборудования и монтажных работ.

Установлено, что через сделку делец вывел в тень почти 1,4 миллиона гривень бюджетных денег.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и других лиц, в том числе чиновников, возможно причастных к противоправной деятельности.