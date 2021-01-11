В Луганской области 38 новых случаев COVID-19 и трое умерших

За 1 февраля в Луганской области выявлено 38 новых заболевших COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом умерло трое людей.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 13976 случаев заболевания. Умерли от последствий - 400 человек.

В Украине за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 2394 заболевшим, госпитализировали 833 больных, умерли от осложнений - 156 человек, выздоровели - 11457.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Киеве - 285, Ивано-Франковской - 278, Запорожской - 217, Черновицкой - 159 и Харьковской - 158 областях.

За минувшие сутки в украинских лабораториях проведено 31620 тестирований: методом ПЦР - 16589, методом ИФА - 15 031.