1 февраля российские террористы пять раз нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы были сосредоточены на позициях ВСУ в Донецкой области.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

У населенного пункта Пищевик оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.