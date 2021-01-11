1 февраля российские террористы пять раз нарушили режим прекращения огняСегодня, 10:21
1 февраля российские террористы пять раз нарушили режим прекращения огня. Все обстрелы были сосредоточены на позициях ВСУ в Донецкой области.
В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
У населенного пункта Пищевик оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.
С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.