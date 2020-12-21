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В оккупированном Луганске подняли тарифы на коммунальные услуги

Вчера, 19:43 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганске российские оккупанты подняли тарифы на коммунальные услуги. Подорожает стоимость газа и электроэнергии.

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги начнут действовать с 1 февраля.

Для населения за объем, потребленный до 150 кВт в месяц, тариф составит 1,04 руб. за 1 кВт. Стоимость электроэнергии в домах с электроплитами за объем до 250 кВт в месяц составит 0,8 руб. Тариф для субъектов предпринимательской деятельности и бюджетных организаций второго класса напряжения составит 4,91 руб. за 1 кВт

Цена на природный газ для приготовления пищи составит при наличии счетчика газа с 1 февраля 2021 года 3,47 руб. за 1 куб. м. В настоящее время по этой категории потребления цена составляет 3,26 руб., то есть увеличение на 0,21 руб. или 6,5%.

Кроме того, стоимость услуг на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов будет увеличена в среднем на 4 руб. на одного человека. На услуги по содержанию жилых домов и придомовой территории в зависимости от уровня инженерного оснащения дома – от 0,30 руб. до 1,60 руб. за 1 кв. м.

Тариф на централизованное отопление составит 21,90 руб. за 1 кв. м в месяц в случае, если потребитель выбрал систему расчетов с теплоснабжающим предприятием только в отопительный период (с октября по апрель), и соответственно 10,95 руб. за 1 кв. м в месяц при оплате на протяжении всего года.

Повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение составит 5,61 руб. за 1 куб. м и 3,40 руб. за 1 куб. м соответственно.


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Тарифы на га, электроэнергию и отопление в Луганске вырастут с 1 февраля 2021 года