В Луганской налоговой рассказали как списать задолженность по ЕСВ

В Главном управление ГНС в Луганской области рассказали как изменился порядок списания сумм недоимки по единому взносу для самозанятых физических лиц, которые фактически не осуществляли деятельность по 1 января 2017.

Как сообщила заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Людмила Хворостян, в целях социальной поддержки налогоплательщиков при осуществлении противоэпидемических мероприятий принят Закон Украины № 1072, который вступил в силу 10 декабря 2020. Им внесены изменения, в частности, в Закон Украины о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и предусмотрено списание задолженности по единому взносу.

Налогоплательщикам предоставлена возможность подать до 1 марта 2021 соответствующее заявление в налоговую о списании задолженности по единому взносу.

Эта задолженность может быть списана физическим лицам - предпринимателям, кроме избравших упрощенную систему налогообложения, если налогоплательщик отвечает следующим критериям: не получал доход с 2017 года по 1 декабря 2020 от осуществления предпринимательской деятельности; предоставит отчетность по единому взносу за этот период; предоставит государственному регистратору заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

Также задолженность может быть списана лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, и соответсвующим законодательным требованиям.

«На сегодня Главным управлением ГНС в Луганской области по результатам обработки заявлений плательщиков принято 96 решений о списании долга (недоимки) по уплате единого взноса и списана задолженность в сумме 2,6 млн гривеньгрн, по 35 заявлениям продолжаются проверки на соответствие требованиям законодательного положения.

Все кто по каким-либо причинам не смог обратиться в налоговую по списанием или выполнить необходимые для этого условия в срок, установленный законодательством (который истек 31 августа 2020), смогут это сделать до 1 марта 2021 года», - подчеркнула Людмила Хворостян и отметила, что ориентировочная форма заявления о списании недоимки, штрафных санкций и пени по единому взносу размещена в центрах обслуживания плательщиков Главного управления ГНС в Луганской области и на субсайте Главного управления ГНС в Луганской области вебпортал ДПС.