Российские террористы сбросили гранату с беспилотника - ранены 2 бойца ВСУ

Сегодня, 29 января, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

Около 12:00, применив беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Украинские военные оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинскую помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей.

О действиях оккупантов сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.