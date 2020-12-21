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В Луганской области контрабандистам наркотиков дали по 6 лет заключения

Сегодня, 12:54 citynews.net.ua | Напечатать

По материалам Службы безопасности Украины в Луганской области к шести с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества осуждены двое организаторов контрабандной переправки наркотических средств в РФ.
Установлено, что контрабанду наладили двое жителей поселка Белолуцк Старобельского района. Фигуранты выращивали наркосодержащие растения на одной из собственных приусадебных участков. Готовый каннабис они перевозили заказчикам в РФ через международный автомобильный пункт пропуска «Танюшевка».
В сентябре 2019 сотрудники СБУ задержали злоумышленников при попытке переправить очередную партию «товара» через госграницу.
Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли более 2 кг высушенного каннабиса и другие доказательства незаконной деятельности.

 
Суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Одному из фигурантов также инкриминируется правонарушении по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины.
В течение 30 дней сторона защиты вправе обжаловать приговор в апелляционном порядке.


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