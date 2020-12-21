В Луганской области за сутки 40 новых случаев COVID-19 и один умерший

За 28 января в Луганской области выявлено 40 новых случаев COVID-19 и один пациент умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Также за прошедшие сутки выздоровели 97 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 13785 случаев болезни. Умерли от осложнений - 394 человека.

Днем ранее в Луганской области наибольшее количество больных было выявлено в городах Лисичанск и Северодонецк, а также Новопсковском, Попаснянском и Кременском районах.

В Украине за 28 января COVID-19 диагностировали у 5181 человека, госпитализированы 1916 больных, умерли 128 пациентов, выздоровели - 11 310 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 440, в Киеве - 361, Ивано-Франковской - 356, Киевской - 326 и Винницкой - 238 областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 211 593 человека, выздоровели - 1 003 341, летальных случаев - 22479.