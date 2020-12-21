Российские террористы возобновили обстрелы в районе Попасной

28 января российские террористы три раза нарушли режим прекращения огня, обстреливая украинских военных.

В Луганской области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», российские террористы обстреляли позиции ВСУ рядом с Катериновкой из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия .

На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь.