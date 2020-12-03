За день мошенники выманили у жителей Луганской области 35 тысяч гривень

За прошедшие сутки в полицию Луганской области поступило два сообщения о мошеннических действиях. Схемы старые — «родственник в беде» и «служба безопасности банка».

В полицию города Рубежное поступило сообщение местного жителя о том, что его жена в интернет сети на веб-ресурсе «OLX» разместила объявление о продаже детской коляски. Впоследствии ей позвонил покупатель и попросил сообщить ему номер ее банковской карты для перечисления средств за товар. Через некоторое время женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что ему необходимо подтвердить код для перевода денег, что она и сделала. После этого с ее счета были сняты средства в сумме 20000 гривень.

Еще одной жительнице Рубежного позвонил человек, который представился работником правоохранительных органов и сообщил, что ее внук попал в ДТП и ему необходимы деньги на лечение. Женщина отдала 15000 гривень неизвестному мужчине, который пришел к ней домой.

После этого потерпевшая позвонила своему внуку и узнала, что с ним ничего не случилось.

Чтобы не попасть на крючок мошенников запомните простые правила: