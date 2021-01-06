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Луганские вертепы примут участие во Всеукраинском «Вертеп-фесте»

6-01-2021, 17:02 citynews.net.ua | Напечатать

V Всеукраинский фестиваль традиционных и современных вертепов «Вертеп-фест» пройдет в этом году с 8 по 10 января в интернете под лозунгом «Вертеп UnLock», подчеркивая, что даже пандемия не в силах его отменить. На участие в Фестивале его Организаторы — БФ «Харьков с тобой», получили более 100 заявок из разных регионов Украины, среди которых Харьковская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Днепропетровская области. К ним присоединились участники из других стран: Норвегии, Италии, Польши, Эстонии.
Среди участников Рой Вубежанской общеобразовательной школы І-ІІІ уровней № 4 «Сич» и «Щезныкы» и Боцун София (Рубежное), «Айсберг» (пгт. Врубовка).

В течение трех фестивальных дней сайт мероприятия превратится в Вертеп-платформу. Она предоставит зрителям возможность присоединиться к прямым трансляциям ключевых событий фестиваля, среди которых, помимо традиционных, появится новый формат — Колядка-Батл. На тематических страницах платформы будут транслироваться присланные профессиональные и аматорские видео участников с разножанровыми вертепами, колядками, различными мастер-классами, танцами и рассказами об особенностях традиций различных регионов и народностей Украины.

Новинкой этого года станет зажигательный Колядка-Батл, который пройдет в прямой трансляции в течение трех фестивальных дней на главной странице Вертеп-платформы. Его проведут среди  команд, которые первыми заявили о своем желании принять в нем участие: из Луганской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Ровенской областей и даже из Италии. Участникам предстоит доказать, что именно они самые лучшие колядовщики.

Команду-победителя определит жюри «Вертеп-феста».

В его состав, кроме организаторов Фестиваля, войдут победители популярных талант-шоу, участники Творческого патриотического объединения «Музыкальный Батальон» волонтерской организации Help Army певцы Александр Кварта, Иван Ганзера и группа «Триода».

«Оценивать в Батле будут не столько по профессионализму, ведь у нас есть и аматорские  группы, а по тому, насколько командам удастся влюбить в себя зрителя, доказать, что они самые крутые колядники, — рассказывает координаторка мероприятия, неизменная ведущая «Вертеп-феста» Анжела Денисенко. — Участников ожидают творческие задания на импровизацию, артистизм и, конечно, знание традиций. Мы хотим видеть в финале команды, которые покажут, что они по-настоящему любят свое дело: не только берегут традиции, но и дают им вторую жизнь, осовременивают их. А самое главное в Колядка-Батле — дать и зрителям, и участникам сполна ощутить объединяющий дух украинского Рождества. Ведь именно в этом и заключается цель нашего фестиваля».

Кроме Колядка-батла, в прямой трансляции на главной странице Вертеп-платформы пройдут ключевые мероприятия нынешнего Фестиваля: традиционная акция одновременного пения колядки «Новая радость стала», без которой уже невозможно представить «Вертеп-Фест» и фольклорная вечеринка «Етновечорници» с участием представителей этнических сообществ, проживающих в Украине. А на тематических страницах платформы на протяжении всех фестивальных дней будут транслировать присланные видео участников:

  • «Рождественская страница» — с выступлениями вертепов и колядников.
  • «Праздничные блюда» — по приготовлению традиционных зимних праздничных блюд.
  • «Етновечорницы» — с рассказами о зимних праздниках и традициях их празднования народностей и сообществ, проживающих в Украине.
  • «Участники Вертеп-Феста 2021» — видеопрезентации участников.

Уже сейчас на «Вертеп-платформе» заработала страница «Рождественская мастерская» с мастер-классами от участников Фестиваля по созданию рождественских украшений и блюд.

 

Организаторы уверены, что «Вертеп-фест в Интернете» станет настоящим калейдоскопом разнообразных впечатлений. Онлайн-формат расширил возможности для желающих подключиться к Фестивалю, где бы они ни находились. Поэтому на «Вертеп-фесте в Интернете» зазвучат поздравления не только от жителей различных регионов Украины, но и из других стран. К участию смогли приобщиться люди из больших городов и отдаленных поселков, самого разного возраста и профессий. А присланные ими видео с выступлениями поразили организаторов Фестиваля разнообразием жанров и форматов, ведь многие традиционные колядки и щедривки приобрели в них современное переосмысление.

«С одной стороны, онлайн-формат дает определенные ограничения отсутствием живого общения, — делится главная координаторка фестиваля, директор БО» БФ «Харьков с тобой» Елена Рофе-Бекетова. — И в то же время, он создал неожиданные дополнительные возможности. У нас появились участники, которые вряд ли решились бы на поездку в Харьков в силу возраста или географического расположения. А теперь они смогут и показать свои таланты, поделиться радостью праздничным настроением, и получить в ответ поддержку и тепло зрителей. Наш «Вертеп-фест в Интернете» полностью волонтерский. Мы решились на эту инициативу, когда поняли, как коллективы ждут Фестиваля, насколько им важно показать свои выступления. Особенно детям, ведь о них можно сказать, что они участвуют в «Вертеп-фесте» почти половину своей жизни и растут вместе с ним. Очень рады, что результат превысил ожидания и по количеству участников, и по разнообразию форматов».

Организаторы приглашают окунуться 8-9-10 января в праздничную атмосферу украинских народных гуляний в современном формате вместе с «Вертеп-фест в Интернете». 

Вертепуем вместе! Вертеп UnLock!


Всеукраинский фестиваль традиционных и современных вертепов был основан в Харькове в 2017 году Благотворительным фондом «Харьков с тобой». С тех пор двухдневное действо каждый год собирает участников со всех уголков Украины — представителей вертепных театров, колядников, фольклорно-театральных коллективов, любительских объединений.

Ключевые события первого дня: Вертепная хода центром города и Международная акция одновременного выполнения колядки Новая радость стала.

Впервые, в 2017 году, ее поддержали в трех городах страны, а с 2018 года она уже стала международной. В 2020 году к акции присоединились 56 городов Украины, Нидерландов, Польши и Эстонии. Затем в течение дня выступления коллективов проходят на площадках в разных уголках города.

Колядники посещают больницы, Военный госпиталь, дома-интернаты и другие учреждения.


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