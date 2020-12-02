Плательщики Луганской области перечислили в бюджеты почти 3,7 млрд гривень НДФЛ

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в течение 2020 года в бюджеты всех уровней поступило 3,668 млрд гривень налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налоговики отметили, что местные бюджеты получили 2,737 млрд гривень НДФЛ, что превышает показатели за 2019 на 310,1 млн гривень.

В государственный бюджет направлено 931 млн гривень НДФЛ. Этот показатель увеличился на 104,8 млн гривень по сравнению с 2019 годом.

В ведомстве акцентировали внимание, что благодаря ответственности значительной части работодателей и граждан бюджеты всех уровней и прежде всего территориальные общины получают наибольшую долю налоговых поступлений за счет НДФЛ для развития собственной социально-экономической сферы.