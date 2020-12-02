В Северодонецке из-за пожара эвакуировали 18 человек

Вчера, 5 декабря, в 20.40 в дежурную часть Северодонецкого городского управления полиции поступило сообщение о возгорании комнаты в общежитии по ул. Гагарина. На месте происшествия спасатели эвакуировали 18 человек среди которых двое детей.

В результате пожара 44-летний северодончанин получил около 40% ожогов тела. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Как сообщили ГУНП Луганской области, следователями решается вопрос о внесении сведений в Едрей по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 270 УК Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».

После ликвидации пожара полицейскими установлено, что в комнате, где произошло возгорание, жил человек, который злоупотреблял алкогольными напитками. Комната была загрязнена мусором.

В результате пожара другие помещения не повреждены, жители общежития не пострадали.