С 1 января 2021 действуют новые бюджетные счета для уплаты налогов в Луганской области

В Главном управлении ГНС в Луганской области обращают внимание, что с 1 января 2021, в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве, открыты новые бюджетные счета для уплаты налогов.

Кроме того, с 1 января 2021 действуют небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого социального взноса.

Реквизиты размещены на субсайте Главного управления ГНС в Луганской области по ссылке: https://lg.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/ .

Обращаем внимание, что средства, уплаченные на старые бюджетные счета, с 1 января 2021 не засчитываются Казначейством в бюджет и возвращаться плательщикам как невыясненные платежи.