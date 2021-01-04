3 января в Луганской и Донецкой областях российские террористы 7 раз обстреливали позиции ВСУ

Большинство из обстрелов Зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области.

Вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединский и Красногоровка российские террористы обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов.

В Лебединском, Песках и Марьинке - в украинских солдат стреляли из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» возле Южного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в Светлодарск - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Так как ответный огонь украинским военным запрещен приказами Зеленского и Штаба ООС, единственной реакцией стало сообщение о нарушении режима прекращения огня представителям ОБСЕ.