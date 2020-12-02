В Луганской области МККК передал оборудование для идентификации взрывоопасных предметов подразделениям ДСНС

Процесс разминирования является очень важным фактором в обеспечении доступа населения, проживающего вблизи линии разграничения в Луганской и Донецкой областях, к пастбищам, полям, лесам и дорогам.

Понимая важность безопасного передвижения в прифронтовых районах Донбасса, Международный Комитет Красного Креста постоянно оказывает помощь тем, кто проводит разминирование этой территории.

Только в этом году Комитет передал персональные компьютеры и принтеры, мебель, инструменты, маркировочные знаки, ленты и другие расходные материалы для пиротехнического подразделенияГУ ДСНС Украины в Луганской области.

Кроме того, в феврале и декабре 2020 года МККК провел тренинг по идентификации взрывоопасных предметов для 33 сотрудников подразделения в регионе.

Помощь специалистов Красного Креста направлена ​​на помощь в выявлении, изъятии и регистрации взрывоопасных предметов, а также на совершенствование профессиональных навыков лиц, занимающихся разминированием.