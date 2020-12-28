В Луганской области прокурора назначили отвечать за ЖКХ, децентрализацию и экономическое развитие

Сергей Гайдай своим распоряжением от 24 декабря 2020 назначил Алексея Смирнова на должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации.

Сегодня глава Луганской представил его руководителям структурных подразделений облгосадминистрации.

Как сообщает пресс-служба ОГА, обращаясь к собравшимся, Алексей Смирнов отметил: «Надеюсь, что мой опыт и знания пригодятся для развития области».

Первый заместитель председателя облгосадминистрации будет руководить деятельностью Департамента экономического развития и внешнеэкономической деятельности; Департамента жилищно-коммунального хозяйства; Департамента международной технической помощи, инновационного развития и внешних связей; Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны; управления по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации; отдела взаимодействия с правоохранительными органами и гражданско-военного сотрудничества.

Алексей Смирнов родился 19 сентября 1976 в селе Вербове Томашпольского района Винницкой области.

Окончил Восточноукраинский государственный университет (правоведение, юрист).

Кроме работы в прокуратуре Луганской области от стажера помощника прокурора до прокурора Славяносербского района более ничем не занимался.

С 2015 по 2020 годы - начальник следственного управления прокуратуры Луганской области и заместитель прокурора Луганской области.