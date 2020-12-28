В 2020 году контрразведка СБУ пресекла деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 российских агентов

В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, трое из которых — при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, агент ФСБ РФ, который должен был взорвать хранилище с аммиаком на территории ПАО «Северодонецкое объединение «Азот», приговорен к 10 годам заключения.

Приговор в виде лишения свободы на 12 лет получили двое граждан, которые по заданию так называемого «Центра специальных операций министерства государственной безопасности ДНР» принимали участие в совершении теракта в Донецкой области.

Еще один агент ФСБ был задержан в Луганской области. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию по разработанному оборонной промышленностью Украины ракетного комплекса «Нептун».

Также агентура спецслужб РФ была обнаружена в органах государственной власти и среди правоохранителей: бывший генерал-майор СБУ, чиновник одного из министерств и тому подобное. На территории Херсонской и Волынской областей контрразведка СБУ разоблачила целые агентурные сети. Первой руководила экс-сотрудница облгосадминистрации, а члены второй собирали информацию о военных объектах региона.

В целом в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

«Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 — террористической и диверсионной деятельности, 9 — посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 — шпионажа.

В течение года также вступили в силу 92 приговора, в том числе 30 за государственную измену и 20 за террористическую деятельность», — подчеркнули правоохранители.