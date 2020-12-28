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В Луганской области на шахте произошел обвал - пострадали 2 горняка

28-12-2020, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 28 декабря, в 0:13 произошел обвал горных масс на горизонте 687 метов «Шахты «Золотое» ГП«Первомайскуголь».

Как сообщает председатель назависимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте.

Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно высвободить одного из пострадавших - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался.
Продолжаются спасательно-поисковые работы.

Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь другому горняку.



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В Луганской области на шахте произошел обвал - пострадали 2 горняка » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня