Налогоплательщикам Луганской области  возместили более 100 млн грн НДС

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за 11 месяцев 2020 налогоплательщики области подали 113 заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения НДС.

Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 124,7 млн гривень. В аналогичном периоде прошлого года подано 120 заявлений на общую сумму 154,1 млн гривень.

По результатам проверок поданных заявлений за 11 месяцев текущего года установлено завышение суммы НДС, подлежащей бюджетному возмещению на счет плательщика в банке, на 19,1 млн гривень.

На расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 102,6 млн гривень налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.