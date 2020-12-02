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Проект для дітей «МИ В ЕФІРІ плюс» завітав на Луганщину

Вчера, 17:40 citynews.net.ua | Напечатать

У Сєверодонецьку на базі Центру підтримки сім’ї «СОС Дитячі містечка України» відбулися зйомки дитячої телепрограми за участю дітей соціально вразливих категорій з Луганщини в рамках Всеукраїнського культурно-мистецького проекту «МИ В ЕФІРІ плюс».

«Проект працює з дітьми різних категорій і статусів із різних куточків України. Цей проект сприяє головній меті соціального розвитку нашої країни – створення «суспільства для всіх». Ми всі різні, але ми всі рівні! Ми всі різні, але ми єдині!» – розповіла керівник проекту Діна Ібрагімова.

Основною метою проекту є сприяння в суспільній реінтеграції та інклюзії виключених груп дітей: дітей-переселенців зі Сходу України та АР Крим, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і напівсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей. Він одночасно спрямований на посилення інтеграції культури в щоденні громадські практики, розширення розуміння ролі культури в житті суспільства та розвиток міжгалузевої співпраці.

«Завдяки цьому проекту діти мають можливість розкрити свій творчий потенціал, показати індивідуальність, навчитися акторської майстерності та стати яскравою частиною нашого суспільства. Тому такі заходи є дуже цікавими для малечі», – зазначила заступниця голови Луганської облдержадміністрації із соціальних та гуманітарних питань Катерина Безгинська.

У зйомках телепрограми, що відбулися днями на Луганщині, безпосередню участь взяли діти визначених категорій і їх батьки/опікуни із Рубіжного, Сєверодонецька, Станиці Луганської, Старобільська, Вільхового та Плотини Станично-Луганського району. «Про цей проект мені розповіла мама. І я дуже зраділа, що можу взяти участь у ньому в ролі телеведучої, адже в майбутньому я хочу стати акторкою», – прокоментувала учасниця проекту Наталка Жеребят’єва, батько якої є учасником бойових дій на Сході України.

Проект реалізується громадською організацією «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка TВ» спільно з громадською організацією «КримSOS» та благодійною організацією «Благодійний фонд «З теплом у серці» за підтримки Українського культурного фонду в рамках Програми «Культура плюс». Проект органічно поєднує сферу культури із соціальною та освітньою сферами. У його рамках відбувається тісна взаємодія та співпраця організацій, закладів і установ із різних галузей економіки. «Цей проект має велику соціальну цінність, адже він залучає до безпосередньої участі соціально вразливі категорії дітей. Він сприяє розвитку громадянського суспільства рівних можливостей», – зауважила директор Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації Елеонора Поліщук.

Проект «МИ В ЕФІРІ плюс» є і дитячим, і для дітей, та інклюзивним одночасно. Під час його реалізації створюються 7 нових випусків циклу дитячих пізнавальних культурно-мистецьких телепрограм із перекладом українською жестовою мовою, що поширюватимуться засобами медійного простору. «Це дійсно унікальна ініціатива та дуже важливий проект, що може стати яскравим прикладом партнерства різних організацій щодо підтримки особистісного розвитку та творчої діяльності дітей, їх соціальної адаптації», – наголосила керівник БО «Луганське обласне відділення «Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» Людмила Харченко.

Медійні партнери проекту: Національна спілка журналістів України, Національна Асамблея людей з інвалідністю України, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні, Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти, Міжнародний дитячий медіафестиваль «ДИТЯТКО», ГО «Перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю «Міст», ЛОМГО «Асоціація молодих інвалідів Східного Донбасу – СХІД».

 

Цей проект є логічним, актуальним, затребуваним продовженням проекту «МИ В ЕФІРІ», що було успішно реалізовано влітку цього року.

У загальному підсумку цикл дитячих пізнавальних культурно-мистецьких телепрограм народознавчого напряму із перекладом українською жестовою мовою складатиметься з 10 випусків, хронометражем 14-16 хвилин кожен. Усі вони будуть (як і попередні 3 випуски циклу) у вільному доступі в мережі Інтернет, а також транслюватимуться на телебаченні в ефірі телеканалів України.

Проект триватиме до 05 березня 2021 року. Прем’єрні покази створених за проектом телепрограм і відеофільму про проект заплановано на другу половину лютого наступного року.


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