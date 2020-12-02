» » За неделю через КПВВ «Станица Луганская» прошло 11503 человека

За неделю через КПВВ «Станица Луганская» прошло 11503 человека

Вчера, 17:00 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской и Донецкой областях российские вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское», «Марьинка».

Со стороны контролируемой Украиной все КПВВ на линии разграничения работают ежедневно с 08:00 до 16:00.

Каксообщает пресс-центр штаба ООС, фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» - ежедневно и «Новотроицкое» - дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору.
Всего в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на КПВВ «Станица Луганская» в сторону временно оккупированного Луганска - 6630 человек, на контролируемую территорию - 4873 человека.
Через КПВВ «Новотроицкое» - 272 гражданина и 38 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированной Донецкой области, 115 человек и 21 транспортное средство пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.
Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 17 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.
В течение недели на временно оккупированную территорию Украины международными и гуманитарными организациями доставлены через КПВВ «Новотроицкое» гуманитарные грузы - 27 грузовых автомобилей от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 2 грузовика от Международного комитета Красного Креста и 5 машин от Миссии синодального отдела Украинской православной церкви по делам семьи.

Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составил более 368 тонн.
Во время следования с временно оккупированной территории Украины проводится температурный скрининг граждан. Обязательным условием остается пребывания на территории КПВВ в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенного разметки.
Также для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дома» или обсервации.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:40

Проект для дітей «МИ В ЕФІРІ плюс» завітав на Луганщину

Вчера, 17:00

За неделю через КПВВ «Станица Луганская» прошло 11503 человека

24-12-2020, 11:29

В Луганской области 44 миллионера

24-12-2020, 11:24

Президент Украины Владимир Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса

24-12-2020, 11:05

В Луганской области за сутки рекордное количество случаев COVID-19

24-12-2020, 10:04

Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей

23-12-2020, 15:04

Российские террористы вернули украинской стороне военнослужащего Александра Пупка

23-12-2020, 14:40

Граждане Латвии передали жителям Луганской области гуманитарную помощь для пострадавших от пожаров

23-12-2020, 10:50

Российские террористы безответно обстреливают ВСУ из артиллерии и тяжелых минометов

23-12-2020, 10:42

В Луганской области 187 новых случаев COVID-19 и семь умерших

22-12-2020, 14:04

Оккупанты «ДНР» в новогодние праздники обещают задерживать обладателей украинских паспортов

22-12-2020, 13:07

Украина может вакцинировать жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей если террористы откроют КПВВ

Новости Украины:

21-12-2020, 14:57

В Киеве медикам хотят доплачивать от 2 до 5 тысяч гривень за работу с COVID-19

21-12-2020, 14:44

В Одессе полицейский избил и ограбил женщину на 20 000 долларов

21-12-2020, 13:42

В Кировоградской области горняки перекрыли дороги требуя погасить 83 млн грн зарплатной задолженности

17-12-2020, 09:51

Умер Геннадий Кернес

14-12-2020, 15:18

Киевские полицейские вымогали 3 тысячи долларов за сокрытие незаконного хранения янтаря

14-12-2020, 10:39

ДТП в Одесской области - пострадали семь человек, из них - трое детей

10-12-2020, 15:40

В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds

9-12-2020, 13:53

Владелец печально известного одесского отеля «Токио Стар» умер от COVID-19

8-12-2020, 12:07

В Одесской области мужчина избивал и травил полицейских собакой

4-12-2020, 11:05

В Киеве предприниматели опять перекрыли подходы к Верховной Раде

3-12-2020, 11:16

Зеленский выбрал нового руководителя «Укроборонпрома»

2-12-2020, 14:33

В Одессе 394 медиков получили помощь от горсовета из-за заражения COVID-19

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

За неделю через КПВВ «Станица Луганская» прошло 11503 человека