За неделю через КПВВ «Станица Луганская» прошло 11503 человека

В Луганской и Донецкой областях российские вооруженные формирования оставляют заблокированными дорожные коридоры контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское», «Марьинка».

Со стороны контролируемой Украиной все КПВВ на линии разграничения работают ежедневно с 08:00 до 16:00.

Каксообщает пресс-центр штаба ООС, фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» - ежедневно и «Новотроицкое» - дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору.

Всего в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на КПВВ «Станица Луганская» в сторону временно оккупированного Луганска - 6630 человек, на контролируемую территорию - 4873 человека.

Через КПВВ «Новотроицкое» - 272 гражданина и 38 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированной Донецкой области, 115 человек и 21 транспортное средство пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 17 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

В течение недели на временно оккупированную территорию Украины международными и гуманитарными организациями доставлены через КПВВ «Новотроицкое» гуманитарные грузы - 27 грузовых автомобилей от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 2 грузовика от Международного комитета Красного Креста и 5 машин от Миссии синодального отдела Украинской православной церкви по делам семьи.

Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, медицинские средства, бытовое и медицинское оборудование. Общий вес гуманитарной помощи составил более 368 тонн.

Во время следования с временно оккупированной территории Украины проводится температурный скрининг граждан. Обязательным условием остается пребывания на территории КПВВ в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенного разметки.

Также для пропуска на контролируемую территорию граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дома» или обсервации.