В Луганской области 44 миллионера

По данным Главного управления ГНС в Луганской области, нынешняя декларационная кампания прошла успешно. Свой гражданский долг по декларированию доходов реализовали 17,6 тысяч жителей Луганской области. Сумма задекларированных ими в 2020 году доходов за прошлый год составила почти 800 млн гривень.

По представленным декларациям определены к уплате 29,5 млн гривень налога на доходы физических лиц и 3,4 млн гривень военного сбора.

В этом году декларации о доходах свыше 1 миллиона гривень подали 44 жителя области на сумму 175,3 млн гривень.

Преимущественно жители области декларировали доходы, полученные от наследства, продажи движимого и недвижимого имущества и от инвестиционной прибыли.

Также налоговую скидку задекларировали почти 1,5 тыс. граждан, им вернули из бюджета 2,6 млн гривень налога на доходы физических лиц.

В Главном управлении ГНС в Луганской области выражают благодарность налогоплательщикам за своевременное выполнение своих налоговых обязательств перед государством.