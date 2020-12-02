В Луганской области за сутки рекордное количество случаев COVID-19

За 23 декабря в Луганской области выявлено рекордное количество случаев COVID-19 - лаборатории подтвердили коронавирус у 262 человек. В результате осложнений умерли 3 пациента.

Днем ранее наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в городах Лисичанск и Северодонецк, а также Старобельском и Новоайдарском районах.

Всего с начала эпидемии в Луганской области выявлено 9443 заболевших, умерли от осложнений - 262 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 11490 новых случаев COVID-19, при этом выздоровели 15 775 человек, госпитализированы 2721 человек, умерли - 223 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Киеве - 1377 человек, Запорожской - 774, Одесской - 676, Киевской - 666 и Донецкой - 636 областях.