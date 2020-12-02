23 декабря 2020 года Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.

«Отмечу - речь идет о решении вопросов социально-экономического характера на подконтрольной Правительству территории Донецкой и Луганской областей. Эта концепция ляжет в основу при разработке Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской. Так, в начале говорится о подконтрольную Правительства территорию.

Сейчас мы имеем пространство для эксперимента и создание оснований для того, чтобы международное сообщество начало рассматривать будущую Стратегию экономического развития в начале этого региона, а затем и других регионов Украины составляющую собственной экономической политики», - сказал Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

Он отметил, что к 2014 году Донецкая и Луганская были чрезвычайно мощными индустриальными и аграрными регионами. Но в результате вооруженной агрессии Российской Федерации эти территории были разрушены.

«Повторюсь - экономические потери многочисленные. Эксперты оценивают, что на минимальное экономическое восстановление Донецкой и Луганской понадобится около 20 млрд долларов. Эти цифры ориентировочные, но единственное, что понятно уже сейчас - они астрономические и решить эти проблемы за счет средств госбюджета, доноров или очередных кредитов - невозможно. На это способны только инвесторы», - добавил Алексей Резников.

Он пояснил, что подход Концепции будущей Стратегии базируется на создании возможностей и стимулов для инвестиций через:

Определение территорий и кластеров приоритетного развития;

Введение налоговых стимулов в виде направления части прибыли предприятий на реинвестирование в собственное развитие;

Распространение стандартов международных коммерческих арбитражей;

Страхование военно-политических рисков;

Развитие инфраструктуры.

«Создание рабочих мест и развитие способности общин - это приоритеты. Речь идет о десятках тысяч рабочих мест. Будущая Стратегия, которая будет разработана на базе сегодняшней концепции, имеет полностью укладываться в логику реформы децентрализации, которая была реализована во многом при поддержке европейских партнеров.

Западные инвестиции, вместе с отечественными, могут сыграть решающую роль в превращении областей в двигатель экономического развития.

И когда инвесторы увидят, что даже на рискованных территориях - вблизи линии соприкосновения, они могут эффективно работать, развиваться и получать КПД, то они и всю остальную территорию Украины точно рассматривать как инвестиционно привлекательную для них. И от нас с вами зависит, будет ли будущая Стратегия успешной. Спасибо коллегам за поддержку», - сказал Вице-премьер-министр Украины.

Также он сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» уже сейчас начинает проект по освоению Юзовского месторождения, большая часть которого находится в Донецкой области.