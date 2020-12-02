Граждане Латвии передали жителям Луганской области гуманитарную помощь для пострадавших от пожаров

22 декабря 2020 года в поселке Сиротино состоялась передача очередной партии гуманитарной помощи населению, пострадавшему от пожаров.

Жители Луганской области получили гигиенические наборы от Посольства Латвийской Республики в Украине.

Еще 200 гигиенических наборов поступят жителям сел Вороново, Муратово, Капитаново, Колядовка, Новоахтырка, Победа и пгт Новоайдар.

Жители поблагодарили за оказанную помощь. А представитель Посольства заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.

Это - не первый груз от Посольства Латвийской Республики в Украине. В июле для пострадавшего от пожаров населения Луганской области была передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости.