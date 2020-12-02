Граждане Латвии передали жителям Луганской области гуманитарную помощь для пострадавших от пожаров

Граждане Латвии передали жителям Луганской области гуманитарную помощь для пострадавших от пожаровСегодня, 14:40
22 декабря 2020 года в поселке Сиротино состоялась передача очередной партии гуманитарной помощи населению, пострадавшему от пожаров.
Жители Луганской области получили гигиенические наборы от Посольства Латвийской Республики в Украине.
Еще 200 гигиенических наборов поступят жителям сел Вороново, Муратово, Капитаново, Колядовка, Новоахтырка, Победа и пгт Новоайдар.
Жители поблагодарили за оказанную помощь. А представитель Посольства заверил, что работа в этом направлении будет продолжена.
Это - не первый груз от Посольства Латвийской Республики в Украине. В июле для пострадавшего от пожаров населения Луганской области была передана гуманитарная помощь в виде предметов первой необходимости.