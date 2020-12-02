В Луганской области 187 новых случаев COVID-19 и семь умерших

За 22 декабря в Луганской области выявили 187 новых случаев коронавируса. В результате осложнений от COVID-19 умерли 7 человек.

Днем ранее наибольшее количество новых случаев выявляли в городах Северодонецк. Лисичанск и Рубежное, а также Попаснянском и Старобельском районах.

Всего с начала эпидемии в Луганской области заболели коронавирусом 9181 человек, из них умерли от осложнений - 256 больных.

В Украине за последние сутки выявили 10 136 новых случаев коронавируса. Из них умерли от осложнений - 275 человек, госпитализированы - 2979.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1381 человек, Запорожской - 887, Киевской - 809, Одесской - 792 и Харьковской - 591 областях.