Оккупанты «ДНР» в новогодние праздники обещают задерживать обладателей украинских паспортов

Оккупанты «ДНР» обещают задерживать и доставлять в «отделения полиции» жителей, гуляющих в новогодние праздники с украинским паспортом. Об этом сообщает Остров со ссылкой на фейковое «МВД ДНР».

Так называемый «замминистра МВД ДНР» Дмитрий Тареев напомнил, что в ОРДО действует паспортный режим, обязывающий жителей всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, особенно в новогодние праздники. Он не забыл упомянуть, что идет «борьба с диверсионно-разведывательными группами».

При этом, если у жителей при себе будет только паспорт Украины, в «МВД ДНР» обещают им проблемы.

«В настоящий момент отсутствуют образцы для проведения сравнительного исследования выданных на территории Украины паспортов. В связи с этим, сотрудники министерства внутренних дел „ДНР“ не имеют возможности определить легитимность указанного документа и установить личность владельца», — сообщил Тареев.

Под этим предлогом граждане Украины могут быть доставлены в ближайший «райотдел» оккупационной полиции для установления личности и дактилоскопирования.

Как сообщалось ранее, действие комендантского часа в ОРДО будет отменено с 31 декабря по 10 января. В новогоднюю и рождественскую ночи развлекательные заведения будут работать без ограничений, с 1 по 10 января — до 23 часов.