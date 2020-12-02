Украина может вакцинировать жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей если террористы откроют КПВВ

Вакцинацию населения оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей возможно провести на подконтрольной правительству территории, если люди получают к ней доступ.

Об этом в интервью Суспільному сказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

«Мы можем предложить людям вакцинацию на подконтрольной территории, но она не делается онлайн — люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда. Вопрос гуманитарной вакцинации будем обсуждать с международными организациями. Но надо подумать, любые граждане, оказавшихся в заложниках оккупационных властей, должны получить вакцинацию в первую очередь. Наверное, так же врачи. В первой очереди также пожилые люди», — отметил Резников.

По его словам, таких людей вычислить будет не сложно, ведь они в реестрах — все 272 000 имеют электронные удостоверения и электронный кабинет.

На вопрос о том, есть понимание о планах России по вакцинации граждан на оккупированных территориях, вице-премьер подчеркнул, что РФ «относится к этим территориям как к временно оккупированным».

«Они их не видят как нуждающихся в развитии, внимании. Оттуда вывозится оборудование, разрушается производство, закрываются шахты, из которых не откачивается вода. Вопрос стоит на уровне экологической катастрофы. Поэтому я не думаю, что они будут заботиться о населении, люди на временно оккупированных территориях для них чужие. С прагматической точки зрения, даже в ситуации жесткой эпидемиологической ситуации они просто закроют границу, и на том точка», — отметил он.

По словам Резникова, на переговорах в ТКГ вопрос вакцинации еще не поднимался.